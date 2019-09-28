Аверин не стал извиняться за скандал в самолете

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28 сентября 2019, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский актёр Максим Аверин отказался приносить свои извинения за устроенный на борту авиалайнера дебош. Артист и его директор, находясь в самолёте в нетрезвом виде, проявили неуважение относительно бортпроводников и других пассажиров.

Аверин устроил дебош на борту самолета

«Я извиняться не буду. Потому что я ничего не сделал», - заявил Аверин. Актер считает, что во время перелёта Барнаул – Москва «ничего не случилось». Также Аверин не стал отвечать на вопрос о том, сожалеет ли он о случившемся, а вместо этого попрощался, сел в машину и уехал, передаёт Lenta.Ru.

Напомним, что ранее стало известно о дебоше на борту самолета, зачинщиком которого стал директор Максима Аверина. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения хамил бортпроводникам и другим пассажирам рейса и игнорировал замечания.