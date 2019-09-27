Бывшая жена Александра Серова продала дом, доставшийся ей после развода

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27 сентября 2019, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Бывшая жена певца Александра Серова Елена Стебенева продала шикарный дом в элитном подмосковном поселке, доставшийся ей после развода. Личная жизнь артиста стала активно обсуждаться в СМИ после нескольких телепрограмм в прошлом году. Оказалось, что у Серова есть внебрачные дети.

Елена Стебенева была единственной официальной женой Серова, у них в браке родилась дочь Мишель. Елена тяжело переживала развод, они стали поддерживать отношения с бывшим мужем только перед свадьбой дочери.

Серов в свое время выстроил несколько загородных домов. Один он подарил дочери на свадьбу, в соседнем живем сам.

Третий дом остался бывшей жене. Елена уже вышла замуж. С новым супругом они решили, что в таком большом и роскошном доме им жить некомфортно. Они договорились построить коттедж меньшей площадью. Елена дом Серова продала.

Сейчас супруги снимают жилье и обсуждают проект нового семейного гнездышка, - сообщает "Собеседник".

По словам Елены, она вообще хотела бы выстроить одноэтажный дом, но муж захотел дом в два этажа.

Дизайн "гнездышка" Стебенова намерена разработать самостоятельно.