Бывшая жена Александра Серова продала дом, доставшийся ей после развода

Бывшая жена певца Александра Серова Елена Стебенева продала шикарный дом в элитном подмосковном поселке, доставшийся ей после развода. Личная жизнь артиста стала активно обсуждаться в СМИ после нескольких телепрограмм в прошлом году. Оказалось, что у Серова есть внебрачные дети.
Елена Стебенева была единственной официальной женой Серова, у них в браке родилась дочь Мишель. Елена тяжело переживала развод, они стали поддерживать отношения с бывшим мужем только перед свадьбой дочери.
Серов в свое время выстроил несколько загородных домов. Один он подарил дочери на свадьбу, в соседнем живем сам.
Третий дом остался бывшей жене. Елена уже вышла замуж. С новым супругом они решили, что в таком большом и роскошном доме им жить некомфортно. Они договорились построить коттедж меньшей площадью. Елена дом Серова продала.
Сейчас супруги снимают жилье и обсуждают проект нового семейного гнездышка, - сообщает "Собеседник".
По словам Елены, она вообще хотела бы выстроить одноэтажный дом, но муж захотел дом в два этажа.
Дизайн "гнездышка" Стебенова намерена разработать самостоятельно.