Лариса Гузеева раскрыла имя любимого мужчины

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала имя своего любимого мужчины - актера. Одна из самых красивых российских актрис дружит с Эвклидом Кюрдзидисом.
Гузеева опубликовала в Инстаграм фото с любимым другом и подписала: "Мой прекрасный Эвклид, спасибо за любовь". Они сфотографировались за красиво накрытым столиком в ресторане. Гузеева крепко обняла Кюрдзидиса и прижалась к нему.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пару лет назад ходили слухи о романе Ларисы Гузеевой и Эвклида Кюрдзидиса разводе актрисы с мужем ресторатором Игорем Бухаровым. Не развелись. Гузеева всегда говорит, что дорожит своей семьей. По признанию актрисы, если в ее семье бывают ссоры, дети - Георгий и Ольга - всегда на стороне отца.
Красавец - актёр театра и кино Эвклид Кюрдзидис о своей личной жизни не распространяется, но говорит, что он очень влюбчивый.