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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Лариса Гузеева раскрыла имя любимого мужчины

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

twitter.com/evklidk
twitter.com/evklidk

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала имя своего любимого мужчины - актера.  Одна из самых красивых российских актрис дружит с Эвклидом Кюрдзидисом.

Гузеева опубликовала в Инстаграм фото с любимым другом и подписала:  "Мой прекрасный Эвклид, спасибо за любовь". Они сфотографировались за красиво накрытым столиком в ресторане. Гузеева крепко обняла Кюрдзидиса и прижалась к нему.

 
 
 
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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)26 Сен 2019 в 7:30 PDT

Пару лет назад ходили слухи о романе Ларисы Гузеевой и Эвклида Кюрдзидиса разводе актрисы с мужем ресторатором Игорем Бухаровым. Не развелись. Гузеева всегда говорит, что дорожит своей семьей. По признанию актрисы, если в ее семье бывают ссоры, дети - Георгий и Ольга - всегда на стороне отца.

Красавец - актёр театра и кино  Эвклид Кюрдзидис о своей личной жизни не распространяется, но говорит, что он очень влюбчивый. 

ИЧ

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