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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Татьяна Навка пристыдила "близких людей", которые пиарятся на сложных ситуациях в жизни других людей

Пост связан с болезнью Анастасии Заворотнюк?

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Natalia Shakhanova, globallookpress.com
Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка написала пост - размышление о жизни.  Олимпийская чемпионка, которая сейчас сама ставит спектакли на льду, выступает в ледовых шоу, отметила, что знаменитые люди всегда на виду. Их обсуждают, про них говорят.

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"Последнее время, всё чаще задумываюсь о жизни с разных ракурсов...Каждое событие, происходящее в твоей судьбе или судьбе твоих близких и родных, накладывает отпечаток на характер и проявляет лучшие или худшие качества", - философствует Навка. "И каждый в этот момент живёт своими мыслями, проблемами и чаяниями, не обращая внимания на внешние факторы и раздражители", - отметила она.

По мнению Татьяны, "если события радостные, то иногда так и хочется поделиться ими со всеми, потому что счастливые люди мыслят позитивно и несут свет и радость остальным; если же что-то случается грустное, сложное, то нужно время, чтобы понять, осмыслить и найти решение проблемы, но в тишине и покое от внешнего мира".

Фигуристка считает: "А вот как мы поведем себя в сложной ситуации в жизни других людей, зависит от сущности человека, его порядочности, воспитания и такта. Кто-то готов пиариться на чужих событиях( причём достаточно «близкие люди», пускай это будет на его совести), кто-то помочь и промолчать, а кто-то вечно разглагольствовать и переливать из пустого в порожнее, давая пустые советы ни о чём".

Навка отметила, что популярная поговорка "Счастье любит тишину!" актуальна для каждого человека в любой ситуации. "Когда человек захочет с вами поделиться своими счастьем, радостью или горем, то он сделает это, когда захочет или будет готов", - уверена она.

"В век информационной свободы и технологий, люди забывают, что все мы люди, даже публичные и знаменитые, в первую очередь люди, а потом уже всё остальное. И немного человечности, такта, вежливости и воспитания не помешало бы информационным ресурсам и пространствам", - деликатно высказала свое мнение Татьяна Навка.

Подписчики предположили, что Татьяна имела ввиду болезнь Заворотнюк. "Все переживают за Настю! Мы ей желаем только выздоровления!" - пишут фолловеры.

Напомним, поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк переживают за ее здоровье. СМИ написали ранее, что актриса серьезно больна. Супруг Анастасии Петр Чернышев работает с Навкой в спектаклях на льду. 

 
 
 
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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)25 Сен 2019 в 11:10 PDT

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