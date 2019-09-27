После развода с королем Малайзии Оксана Воеводина отказалась от теста на отцовство

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27 сентября 2019, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Российская красавица, удостоенная титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к бывшему мужу - экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Воеводина недолго пробыла женой короля. Неожиданно для Оксаны вскоре после рождения сына Леона Мухаммад решил с ней развестись. О желании супруга расторгнуть с ней брак она узнала через интернет.

И до сих пор Оксана не поняла, что стало причиной такого решения бывшего супруга. До россиянки у султана были другие жены, но детей не рождалось. Леон - единственный его сын.

Эс-король считает, что красавица изменяла ему. По словам модели, у Мухаммада нет оснований полагать, что мальчик не его.

27-летняя Оксана отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства бывшего короля Малайзии Мухаммада V, - сообщает издание Daily Mail. Воеводина надеется, что Мухаммад одумается и признает сына своим.

"Проснись, у тебя есть сын. Не забывай, что ты отец и султан. Что бы ни происходило между нами, я хочу, чтобы у сына были родители", — обратилась Оксана Воеводина к экс-королю Малайзии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)30 Авг 2019 в 2:00 PDT