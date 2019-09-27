Аверин отреагировал на конфликт в самолёте

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27 сентября 2019, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известный российский актёр отреагировал на сообщение о скандале в самолёте, который вылетел из Барнаула в Москву. Артист возвращался в бизнес-классе с гастролей и был замечен с ещё одним мужчиной в дебоше на борту.

Аверин устроил дебош на борту самолета

"Друзья! У меня всё хорошо! Не волнуйтесь!", - написал актёр в Instagram.

Поклонники поддержали любимого артиста, отметив, что не стоит судить о человеке, если вы лично не видели ситуацию: "Люди так уверенно пишут «нахамил», «виноват-ответит»... а вы лично там присутствовали? И если человек выпил, это не даёт права сразу все валить на это".

А другие наоборот осудили поступок Аверина: "Ну конечно, главное что у вас все хорошо, а люди так переживут ваши оскорбления".