Почему Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге?

//Шоу-бизнес 13+

27 сентября 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Pravda Komsomolskaya

Друзья Леди Гаги подтвердили: у певицы и правда был роман с актёром Брэдли Купером, однако в последний момент мужчина пошёл на попятную. Отмечается, что он сильно обидел певицу.

Брэд Питт окончательно забыл Анджелину

Близкие Леди Гаги рассказали, что певица и актёр действительно встречались во время съёмок фильма «Звезда родилась». Купер даже собирался жениться на Гаге, однако после изменил решение, передаёт СтарХит.

«Помолвка почти состоялась. Просто Брэдли внезапно осознал, что связывает себя обязательствами с кем-то еще, и испугался. Леди Гага рассказывала друзьям, что этим поступком он разбил ей сердце», - сказал источник.