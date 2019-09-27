Эксперты по этикету назвали главные правила дресс-кода для первых леди

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27 сентября 2019, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

В сети раскритиковали образ Елены Зеленской, который она выбрала для ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке. Зеленская появилась в голубом костюме-тройке, надетом на голое тело.

Эксперт по деловой этике Альбина Холгова объяснила, чем должны руководствоваться первые лица государства при выборе одежды. "Госпожа Зеленская — красивая женщина. Что касается ее костюма, благородный цвет, уместный фасон. Одно не совсем корректно — жилетка на голое тело. Все-таки под нее уместнее было бы надеть блузку. Тогда образ был бы элегантнее. Следует помнить, что на мероприятиях подобного уровня чем меньше тела открыто, тем консервативнее, а значит, и лучше выглядит дама", - прокомментировала эксперт образ Елены Зеленской в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Также специалист добавила, что чем выше статус дамы, тем более яркие оттенки она может себе позволить: "если же мы говорим о встрече, на которой присутствуют несколько первых леди, я не рекомендовала бы надевать одежду красного цвета".