Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Эксперты по этикету назвали главные правила дресс-кода для первых леди

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

В сети раскритиковали образ Елены Зеленской, который она выбрала для ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке. Зеленская появилась в голубом костюме-тройке, надетом на голое тело.

Эксперт по деловой этике Альбина Холгова объяснила, чем должны руководствоваться первые лица государства при выборе одежды. "Госпожа Зеленская — красивая женщина. Что касается ее костюма, благородный цвет, уместный фасон. Одно не совсем корректно — жилетка на голое тело. Все-таки под нее уместнее было бы надеть блузку. Тогда образ был бы элегантнее. Следует помнить, что на мероприятиях подобного уровня чем меньше тела открыто, тем консервативнее, а значит, и лучше выглядит дама", - прокомментировала эксперт образ Елены Зеленской в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Также специалист добавила, что чем выше статус дамы, тем более яркие оттенки она может себе позволить: "если же мы говорим о встрече, на которой присутствуют несколько первых леди, я не рекомендовала бы надевать одежду красного цвета".

АГ

//картина дня

В мире

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Европейский союз готовит распад Украины по сценарию, который ранее был реализован в Чехословакии. Соответствующее предположение выдвинул украинский журналист Глеб Простаков, сообщают российские интернет-СМИ.

Сейм Латвии утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой наиболее «существенную угрозу» для страны представляют российские спецслужбы.

Сейм Латвии утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой наиболее «существенную угрозу» для страны…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан