Бывший супруг спас Заворотнюк от тюрьмы

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27 сентября 2019, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Второй супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал, что актрису хотели посадить в американскую тюрьму. По его словам, он тогда приложил немало сил, чтобы снять с неё все обвинения.

Астропсихолог уверена в "ранней смерти" Заворотнюк

Дмитрий Стрюков отметил, что тогда дал Заворотнюк деньги, чтобы та занялась бизнесом в Соединённых Штатах, где они проживали на постоянной основе. Актриса решила заняться недвижимостью и приобрела два дома в Чикаго и Лос-Анджелесе, однако подделала документы, пишет "СтарХит".

Стрюков подключил к делу знакомых адвокатов, чтобы избавить знаменитость от ареста. Он признался, что после инцидента Заворотнюк попросили покинуть страну, а коттеджи продать.

Ещё бывший супруг поведал о вооружённом ограблении на их дом, который якобы спровоцировала сама актриса.