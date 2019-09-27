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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Бывший супруг спас Заворотнюк от тюрьмы

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Второй супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал, что актрису хотели посадить в американскую тюрьму. По его словам, он тогда приложил немало сил, чтобы снять с неё все обвинения.

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Дмитрий Стрюков отметил, что тогда дал Заворотнюк деньги, чтобы та занялась бизнесом в Соединённых Штатах, где они проживали на постоянной основе. Актриса решила заняться недвижимостью и приобрела два дома в Чикаго и Лос-Анджелесе, однако подделала документы, пишет "СтарХит".

Стрюков подключил к делу знакомых адвокатов, чтобы избавить знаменитость от ареста. Он признался, что после инцидента Заворотнюк попросили покинуть страну, а коттеджи продать.

Ещё бывший супруг поведал о вооружённом ограблении на их дом, который якобы спровоцировала сама актриса.

БА

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