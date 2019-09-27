Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Аверин устроил дебош на борту самолета

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Любимый многими российский актёр Максим Аверин стал участником неприятного инцидента. Во время перелёта из Барнаула в Москву артист и его директор Николай Коренев устроили на борту самолёта дебош.

Сообщается, что во время перелета мужчины с «внешними признаками алкогольного опьянения» нецензурно оскорбляли экипаж самолёта и вели себя вызывающе по отношению к другим пассажирам, передаёт teleprogramma.pro.

После приземления мужчин доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении и выписали штраф по 500 рублей каждому. После этого артиста отпустили.

АБ

//картина дня

В мире

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Европейский союз готовит распад Украины по сценарию, который ранее был реализован в Чехословакии. Соответствующее предположение выдвинул украинский журналист Глеб Простаков, сообщают российские интернет-СМИ.

Сейм Латвии утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой наиболее «существенную угрозу» для страны представляют российские спецслужбы.

Сейм Латвии утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой наиболее «существенную угрозу» для страны…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан