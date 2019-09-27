Аверин устроил дебош на борту самолета

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27 сентября 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Любимый многими российский актёр Максим Аверин стал участником неприятного инцидента. Во время перелёта из Барнаула в Москву артист и его директор Николай Коренев устроили на борту самолёта дебош.

Сообщается, что во время перелета мужчины с «внешними признаками алкогольного опьянения» нецензурно оскорбляли экипаж самолёта и вели себя вызывающе по отношению к другим пассажирам, передаёт teleprogramma.pro.

После приземления мужчин доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении и выписали штраф по 500 рублей каждому. После этого артиста отпустили.