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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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У участницы команды КВН обнаружили онкологию

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков рассказал, что у одной из участниц команды обнаружили онкологию. Диагноз врачей – саркома желудка четвертой степени.

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Капитан «Сборной Снежногорска» рассказал, что раком больна его супруга Евгения Жарикова. Он отметил, что опухоль неоперабельна. Врачи назначили женщине лучевую и химиотерапию, передаёт РИА Новости.

«Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвёртой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать», - рассказал Жариков печальное известие на своей странице в социальной сети.

АБ

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