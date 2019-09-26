У участницы команды КВН обнаружили онкологию

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26 сентября 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков рассказал, что у одной из участниц команды обнаружили онкологию. Диагноз врачей – саркома желудка четвертой степени.

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Капитан «Сборной Снежногорска» рассказал, что раком больна его супруга Евгения Жарикова. Он отметил, что опухоль неоперабельна. Врачи назначили женщине лучевую и химиотерапию, передаёт РИА Новости.

«Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвёртой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать», - рассказал Жариков печальное известие на своей странице в социальной сети.