Собчак призналась, что после родов имела большие проблемы с внешностью

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26 сентября 2019, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак призналась во время интервью с певицей Светланой Лободой в шоу "Осторожно, Собчак!", что долго восстанавливалась после родов.

"У меня выпали все волосы, посыпались зубы. Я стала как человек, который пережил радиацию. Я кое-как стала приходить в себя", - поделилась с поклонниками знаменитость.

По её словам, мнение о том, что роды омолаживают является ошибочным. А вот Лобода наоборот заявила, что после родов чувствовала себя прекрасно, отметив, что не против завести ещё ребёнка.

"С каждой беременностью я становлюсь красивее", - пояснила она.