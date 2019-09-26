Собчак призналась, что после родов имела большие проблемы с внешностью

Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак призналась во время интервью с певицей Светланой Лободой в шоу "Осторожно, Собчак!", что долго восстанавливалась после родов.
"У меня выпали все волосы, посыпались зубы. Я стала как человек, который пережил радиацию. Я кое-как стала приходить в себя", - поделилась с поклонниками знаменитость.
По её словам, мнение о том, что роды омолаживают является ошибочным. А вот Лобода наоборот заявила, что после родов чувствовала себя прекрасно, отметив, что не против завести ещё ребёнка.
"С каждой беременностью я становлюсь красивее", - пояснила она.