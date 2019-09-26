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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Стилист Влад Лисовец высказался о "жилете на голое тело" Елены Зеленской

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известный российский стилист Влад Лисовец оценил образ первой леди Украины Елены Зеленской на ежегодном обеде Fashion 4 Development в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, критика в адрес супруги Владимира Зеленского неуместна.

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело

"Это женственный и в то же время солидный наряд. Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности. Другое дело, что в головах у людей, которые видят в этом какие-то отходы от "канонов", - передаёт слова знаменитости URA.RU.

Лисовец отметил, что образ получился элегантным и свежим. Стилист добавил, что сейчас "время свободы" и следует полагаться в выборе одежды на свой вкус.

"Конечно, у первых леди немного другая жизнь, но если посмотреть, какими были их наряды на протяжении последних пяти лет, то мы увидим, что они меняются... Мир в целом изменился. На это стоит обратить внимание всем и перестать жить прошлым", - пояснил он.

БА

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