Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

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25 сентября 2019, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Певица Анна Седокова в соцсети призналась поклонникам, что устала быть для всех милой и хорошей. Она порекомендовала подписчикам меньше обращать внимания на чужое мнение.

Седокова рассказала о своей болезни

Седокова рассказала, что страдает от «комплекса отличницы» и всю жизнь пытается заслужить любовь окружающих её людей.

«"Вот какая Аня хорошая!" — хотелось мне, чтобы неслось со всех сторон. Не красивая, не богатая, а хорошая», - написала певица. Она отметила, что больше не старается нравиться абсолютно всем, поскольку это невозможно.

Поклонники поддержали знаменитость и похвалили её за то, что она пересмотрела жизненную позицию.