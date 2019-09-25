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25 сентября 2019, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев попал в аварию возле Префектуры Зеленоградского административного округа. Сообщается, что ДТП случилось 17 сентября.

«Авария произошла по адресу Центральный проспект 15. Автомобили получили незначительные повреждения, водители и пассажиры ни одной из машин не пострадали», - рассказали в полиции.

Отмечается, что все участники ДТП дождались приезда сотрудников ГИБДД и оформления протокола, согласно которому виновником аварии был признан телеведущий, передаёт «Московский комсомолец». Губерниев за рулем автомобиля BMW X5 врезался в Mazda 6.