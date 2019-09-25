"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, который еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

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25 сентября 2019, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий, эмоциональный и харизматичный продюсер интереснее певицы, которая на сцене агрессивная секси-герл, а на экране строит из себя набожную монашку.

Интервью Ксении Собчак со Светланой Лободой получилось «ни рыба, ни мясо», как, собственно, и сама Лобода на экране, и, если бы не 10-тиминутный разговор я ее продюсером Нателлой Крапивиной, программу экс-кандидата в президенты можно было бы считать полностью потраченным впустую временем.

«Собчак сдает», «Где ее обычный напор?»? «С Волочковой-то она не церемонилась, а тут язык прикусила и что-то блеяла», «Света никакая...этот выпуск вообще не зашел. Ксения Анатольевна такой тухляк больше не берите, пожалуйста», - комментируют новое видео зрители.

Надо полагать, что Лобода разу обозначила для Собчак круг вопросов, о которых она не станет говорить на камеру - а это практически все, что интересовало зрителей. «Лобода фальшивая до тошноты, неужели не понимает, что это уже не работает, это все чувствуется. Я думала она интереснее, а оказалась пустышка без четкой позиции», «Но зачем врать и зачем приходить на интервью, если ты не хочешь ничего говорить! Тогда снимай дальше клипы и перепощивай чужие фотки!», «Она просто скучна и по-моему глупа и твердит, что она всем как дурочка желает добра, а сама просто ангел во плоти. Верующий трансвестит с губищами портовой девки», - негодуют зрители, явно разочарованные Лободой, которая всеми силами пыталась доказать, что она не стерва и даже слов таких не знает.

Ну а уж про то, что никто из них не поверил в искренность заявлений певицы, что «все свое и никакой пластики», и говорить не приходится. «Грудь своя, губы свои и флеров нет - натур продукт! Как можно так нагло врать! Она что нас за дураков держит?», «Про проблемы с здоровьем и с кем и как она там спит — это конечно личное! А вот на прямые вопросы о Тильде или Тине Кроль и Украине — это уже не личное! Если ты согласилась на интервью - будь готова к таким вопросам и давать на них ответы! Если ты себя позиционируешь Пугачевой - пожалуйста будь ей, никто не против, но только Алла Борисовна имела четкую позицию всегда, пусть и не всем она нравилась, но есть же! А здесь интервью под названием - разговоры не о чем!», «Почему наши артисты все время рассказывают, что пашут, как кони, все вкладывают в работу, в развитие, в творчество, а где результат? По сравнению с западными звёздами, какой-то колхоз на выгуле. И эта тоже, в парике Аллегровой», «Мадонна у нее робот, а вот она – огонь. Только он весь на сцене, видимо, остается. В жизни – ни огня, ни ума», - комментируют подписчики.

И вот, что удивительно как ни старалась Ксения Собчак унизить Волочкову, а публика ее поддержала за искренность и честность, а вот с Лободой все в точности, наоборот. Телеведущая была сама любезность, а зритель пустышку не принял.