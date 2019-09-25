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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Алла Пугачёва назвала два своих недостатка

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала поклонникам о двух своих недостатках. Цитату знаменитости опубликовали на её фанатской страничке в Instagram.

На странице выложена архивная фотография молодой Аллы Пугачёвой. А под ней написана фраза, характеризующая певицу: "У меня всего лишь два недостатка. Плохая память и ещё что-то!".

Поклонники, как всегда оценили красоту и женственность знаменитости.

Известно, что Примадонна имеет хорошее чувство юмора и всегда не прочь хорошо посмеяться, в том числе над собой. Певица на протяжении двух месяцев отдыхала в престижном районе Юрмалы Дзинтари со своей семьёй. Супруг Максим Галкин периодически делился с подписчиками юмористическими роликами с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.

 
 
 
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Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily)23 Сен 2019 в 1:05 PDT

БА

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