Алла Пугачёва назвала два своих недостатка

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала поклонникам о двух своих недостатках. Цитату знаменитости опубликовали на её фанатской страничке в Instagram.
На странице выложена архивная фотография молодой Аллы Пугачёвой. А под ней написана фраза, характеризующая певицу: "У меня всего лишь два недостатка. Плохая память и ещё что-то!".
Поклонники, как всегда оценили красоту и женственность знаменитости.
Известно, что Примадонна имеет хорошее чувство юмора и всегда не прочь хорошо посмеяться, в том числе над собой. Певица на протяжении двух месяцев отдыхала в престижном районе Юрмалы Дзинтари со своей семьёй. Супруг Максим Галкин периодически делился с подписчиками юмористическими роликами с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.
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