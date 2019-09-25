"15 миллионов за выступление у Андрея Малахова - это фейк", дочь Заворотнюк наконец-то высказалась о ситуации в семье

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25 сентября 2019, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что редакторы «Прямого эфира» предложили девушке 15 миллионов за участие в программе Андрея Малахова.

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"Отвкственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась многомиллонная сумма за выступление в программе Андрея Малахова - абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов, (которого наша семья знает лично) ни редакторы программы с таким предложением ко мне не обращались. Еще раз прошу журналистов относиться к фактам отвественно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа, используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", - написала Анна Заворотнюк в своем Instagram-аккаунте, ограничив возможность комменировать пост.