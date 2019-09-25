Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"15 миллионов за выступление у Андрея Малахова - это фейк", дочь Заворотнюк наконец-то высказалась о ситуации в семье

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что редакторы «Прямого эфира» предложили девушке 15 миллионов за участие в программе Андрея Малахова.

"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему

"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему

 

"Отвкственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась многомиллонная сумма за выступление в программе Андрея Малахова - абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов, (которого наша семья знает лично) ни редакторы программы с таким предложением ко мне не обращались. Еще раз прошу журналистов относиться к фактам отвественно  и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа, используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию",  - написала Анна Заворотнюк в своем Instagram-аккаунте, ограничив возможность комменировать пост.

БИ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке…

//новости ан

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…

//новости ан