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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Фильм про дружбу Гитлера и мальчика «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Антинацистская сатира Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат. Господа из «Двадцатый Век Фокс СНГ» никак не прокомментировали причины такого решения, но без политики тут не обошлось, считают эксперты киноиндустрии.

Фильм рассказывает о дружбе немецкого мальчика с воображаемым Гитлером во время Второй мировой войны. В воображении паренька Адольфа Гитлер мало похож на знакомого всем фюрера Третьего рейха. Ситуация осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать-одиночка Рози прячет на чердаке дома еврейскую девочку. И вот тогда ему приходится бороться против своего слепого нацизма.

Международная премьера «Кролика Джоджо» состоялась 8 сентября на кинофестивале в Торонто. 

БИ

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