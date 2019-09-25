Фильм про дружбу Гитлера и мальчика «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

//Шоу-бизнес 13+

25 сентября 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Антинацистская сатира Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат. Господа из «Двадцатый Век Фокс СНГ» никак не прокомментировали причины такого решения, но без политики тут не обошлось, считают эксперты киноиндустрии.

Фильм рассказывает о дружбе немецкого мальчика с воображаемым Гитлером во время Второй мировой войны. В воображении паренька Адольфа Гитлер мало похож на знакомого всем фюрера Третьего рейха. Ситуация осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать-одиночка Рози прячет на чердаке дома еврейскую девочку. И вот тогда ему приходится бороться против своего слепого нацизма.

Международная премьера «Кролика Джоджо» состоялась 8 сентября на кинофестивале в Торонто.