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Юрий Николаев призвал всех молиться за Анастасию Заворотнюк

24 сентября 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Знаменитый российский телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк. Ранее СМИ сообщили, что у звезды выявили злокачественную опухоль мозга на последней стадии.

Николаев подчеркнул, что сам он мысленно с этой семьей и посылает Анастасии свою энергию. По словам телеведущего, в настоящий момент супруг актрисы Петр Чернышев находится рядом с женой и не отходит от нее.

В интервью "Комсомольской правде" Юрий Николаев выразил надежду на то, что общая энергия и слова поддержки помогут Заворотнюк победить тяжелую болезнь. Мужчина также заметил, что в настоящий момент непонятно, что происходит со звездой сериала "Моя прекрасная няня", а "усугублять" ситуацию он не хочет.

ЕТ

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