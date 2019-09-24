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24 сентября 2019, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Журналист Ксения Собчак поделилась с подписчиками в социальной сети своей фотографией в "скромном, но роскошном" венчальном платье. По мнению женщины, этот кадр – лучший из всех, сделанных на торжестве.

На фото счастливая Ксения стоит в белом платье с длинной и пышной фатой. Наряд был создан специально для церковного обряда Над головой Собчак корону держит телеведущий Андрей Малахов, передает teleprogramma.pro.

Напомним, 13 сентября Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Влюбленные не пожелали устраивать традиционный праздник и приехали к зданию ЗАГСа на катафалке. Кроме того, молодожены не отправились в свадебное путешествие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)23 Сен 2019 в 11:06 PDT