Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Нелли Кобзон объяснила, почему родные Анастасии Заворотнюк не общаются с журналистами

24 сентября 2019, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова российского артиста Иосифа Кобзона объяснила, почему родственники актрисы Анастасии Заворотнюк хранят молчание. Ранее в СМИ появилась информация о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Нелли Кобзон, считает, что это личное дело каждого человека – общаться или нет с представителями СМИ. По ее словам, если родные Анастасии Заворотнюк считают, что так лучше, значит это следует принять. Вдова Кобзона заметила, что актриса может сама прочитать, что пишут о ее диагнозе и сильно расстроиться, а огорчение ухудшит ее состояние, передает teleprogramma.pro.

Нелли Кобзон напомнила, что ее муж много лет боролся с онкологией и всегда требовал, чтобы врачи говорили ему правду. Медики, однако, иногда скрывали от артиста информацию, понимая, что она способна оказать негативное воздействие на Иосифа Давыдовича, сообщает "Собеседник".

ЕТ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан