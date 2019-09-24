Нелли Кобзон объяснила, почему родные Анастасии Заворотнюк не общаются с журналистами

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24 сентября 2019, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова российского артиста Иосифа Кобзона объяснила, почему родственники актрисы Анастасии Заворотнюк хранят молчание. Ранее в СМИ появилась информация о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Нелли Кобзон, считает, что это личное дело каждого человека – общаться или нет с представителями СМИ. По ее словам, если родные Анастасии Заворотнюк считают, что так лучше, значит это следует принять. Вдова Кобзона заметила, что актриса может сама прочитать, что пишут о ее диагнозе и сильно расстроиться, а огорчение ухудшит ее состояние, передает teleprogramma.pro.

Нелли Кобзон напомнила, что ее муж много лет боролся с онкологией и всегда требовал, чтобы врачи говорили ему правду. Медики, однако, иногда скрывали от артиста информацию, понимая, что она способна оказать негативное воздействие на Иосифа Давыдовича, сообщает "Собеседник".