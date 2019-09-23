Нейрохирург предположил, что ждёт Заворотнюк

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23 сентября 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Нейрохирург Александр Саникидзе предположил, чем может закончиться лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Врач считает, что всё зависит от расположения опухоли.

По словам специалиста, при самом хорошем раскладе артистка сможет продолжить привычную жизнь. Однако если глиобластома находится в стволе головного мозга, Заворотнюк может лишиться возможности ходить. При этом Саникидзе отметил, что при подобном заболевании продолжительность жизни может быть абсолютно разной, передаёт Экспресс-газета.

«Симптомы зависят от того, где находится глиома. Иногда два-три-четыре года она вообще не дает о себе знать, потому что находится в такой области, что практически не дает симптоматики — например, в правой височной доле», - рассказал нейрохирург.