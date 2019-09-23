//Шоу-бизнес 13+

23 сентября 2019, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В пресс-службе Первого канала прокомментировали возвращение Александра Друзя в телеигру «Что? Где? Когда?». По словам руководства телеканала, решение о составе команд принимают создатели программы.

«Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет», - заявили на Первом.

Также в пресс-службе отметили, что до конца текущего сезона в команде Виктора Сиднева останется Инна Семенова, передаёт РИА Новости. Отмечается, что решение о возвращении Друзя в программу было принято создателями «Что? Где? Когда?».