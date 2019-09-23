Петросян не может больше года попасть в собственную квартиру из-за развода

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23 сентября 2019, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известный юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками историей о его положении после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил вместе более 30 лет. По его словам, больше года он не имеет доступ к своим личным вещам и рабочему месту, но не унывает.

"Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Всё это, конечно, незаконно. Но, увы, всё в жизни бывает ... Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа - это я, а я - это моя профессия! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле!", - поделился в Instagram артист.

Петросян выразил сожаление, что его старинные редкие издания, которые он собирал на протяжении многих лет, а некоторые даже реставрировал остались в квартире.

Напомним, что звёздная пара развелась в прошлом году, но судебные разбирательства по разделу имущества продолжаются до сих. Елена Степаненко проживает в апартаментах в Зачатьевском переулке, за другу квартиру она не платит, но пускать туда бывшего супруга не намерена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)22 Сен 2019 в 11:52 PDT