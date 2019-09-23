Волочкова показала редкий снимок с повзрослевшей дочерью

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23 сентября 2019, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками совместной фотографией со своей дочерью Ариадной. Девочка сегодня празднует свой 14-й день рождения.

"Сегодня счастливый для меня день! 14 лет назад в моей жизни произошло чудо и родилась на свет моя дочь Ариадна ... У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь... Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком", - написала знаменитость в Instagram.

Ранее Волочкова выложила видеоролик, в котором Ариадна дарит маме букет белых роз и трогательно поздравляет маму со своим днём рождения. Поклонники оценили нежные отношения между членами семьи и поздравили девочку с её праздником. Некоторые отметили, что она очень изменилась и повзрослела за последнее время, пишет teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)22 Сен 2019 в 10:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)22 Сен 2019 в 6:35 PDT