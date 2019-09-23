//Шоу-бизнес 13+
Волочкова показала редкий снимок с повзрослевшей дочерью
23 сентября 2019, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]
Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками совместной фотографией со своей дочерью Ариадной. Девочка сегодня празднует свой 14-й день рождения.
"Сегодня счастливый для меня день! 14 лет назад в моей жизни произошло чудо и родилась на свет моя дочь Ариадна ... У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь... Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком", - написала знаменитость в Instagram.
Ранее Волочкова выложила видеоролик, в котором Ариадна дарит маме букет белых роз и трогательно поздравляет маму со своим днём рождения. Поклонники оценили нежные отношения между членами семьи и поздравили девочку с её праздником. Некоторые отметили, что она очень изменилась и повзрослела за последнее время, пишет teleprogramma.pro.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram