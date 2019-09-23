СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

//Шоу-бизнес 13+

23 сентября 2019, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник утверждает, что лечение звезды прекращено.

Пациентка медучреждения заявила, что Анастасию 14 сентября частично парализовало, а на следующий день она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает НТВ. Источник уверяет, что 16 сентября врачи прекратили лечение Заворотнюк.

По версии женщины, в настоящий момент врачи занимаются исключительно поддержанием работы сердца звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Отметим, что родные Анастасии Заворотнюк ни разу не прокомментировали слухи о ее тяжелой болезни.