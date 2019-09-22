Цискаридзе признался, что не знает о размере пенсии

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22 сентября 2019, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывший солист Большого театра артист балета Николай Цискаридзе признался, что о размере своей пенсии узнал по сообщениям в СМИ. По словам танцора, за более чем 10 лет в качестве пенсионера он не потратил ни копейки начисляемых государством денег.

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Цискаридзе признался, что пока ему ни разу не довелось воспользоваться карточкой, на которую начисляется пенсия, передаёт РенТВ.

«Знаете, я столько лет уже на пенсии и ни разу ее не снимал. Я не знаю, сколько она. Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда они знают, если я не знаю, сколько она», - рассказал танцор.