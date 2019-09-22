Меган и Гарри позаботились о будущем Арчи и сделали дорогой подарок сыну

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22 сентября 2019, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри внесли крупные инвестиции в будущее своего сына Арчи. Как и многие родители, члены королевского семейства сделали наследнику дорогой подарок.

Меган Макрл и Гарри не раз заявляли, что будут воспитывать сына, как обычного мальчика, а не принца. По их мнению, главное, чтобы у Арчи было достойное воспитание. Вот и на будущее родители решили подарить ребёнку не замок или крутой автомобиль, а репутацию, пишет "Daily Mail".

"Они сделали ему главный подарок на всю жизнь, они подарили ему репутацию неравнодушного человека, они подарили ему урок доброты. Это очень серьезные инвестиции, и Арчи, несомненно, оценит это, когда вырастет", - рассказала королевский обозреватель Кэти Никол, уточнив, что знаменитые родители сделали взнос от имени сына на строительство общественного бассейна в Мозамбике в размере 6,3 тыс. долларов.

Известно, что бассейн строится для обучения людей, которые не умеют плавать. В заливе Гринджата, расположенного в этом государстве, ежегодно гибнет большое количество людей из-за отсутствия необходимых навыков.