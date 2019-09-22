Заворотнюк: дети не любят, когда обо мне задают вопросы

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22 сентября 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк рассказала, что её дети от второго брака Анна и Майкл Стрюковы не любят, когда их маму публично обсуждают или задают вопросы. По словам знаменитости, они всегда встанут на её защиту.

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"Мои дети хотят быть по другую сторону баррикад. Дочери не хочется находиться в кадре. Может быть, это посттравматический синдром, после того, что она увидела, когда началась «Няня». К нашей семье было повышенное внимание ... Детям досталось, конечно. Директор школы мог вызвать Аню. Взрослый, с сединами мужчина говорил дочери: «Знаешь, мне кажется, твоя мама себя неправильно ведет». На что моя семилетняя дочка говорила: "Вы не имеете право рассуждать о поведении моей мамы", - поделилась Заворотнюк в программе "Однажды" на НТВ.

Актриса отметила, что дети постоянно держатся вместе, у них свой закрытый круг общения и, если кто-то начинает задавать им вопросы об их матери, то он становится им больше "не интересен".

Ранее сообщалось, что Анастасия Завороютнюк перенесла вторую операцию. У знаменитости опухоль головного мозга.