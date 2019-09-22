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Заворотнюк: дети не любят, когда обо мне задают вопросы
22 сентября 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк рассказала, что её дети от второго брака Анна и Майкл Стрюковы не любят, когда их маму публично обсуждают или задают вопросы. По словам знаменитости, они всегда встанут на её защиту.
"Мои дети хотят быть по другую сторону баррикад. Дочери не хочется находиться в кадре. Может быть, это посттравматический синдром, после того, что она увидела, когда началась «Няня». К нашей семье было повышенное внимание ... Детям досталось, конечно. Директор школы мог вызвать Аню. Взрослый, с сединами мужчина говорил дочери: «Знаешь, мне кажется, твоя мама себя неправильно ведет». На что моя семилетняя дочка говорила: "Вы не имеете право рассуждать о поведении моей мамы", - поделилась Заворотнюк в программе "Однажды" на НТВ.
Актриса отметила, что дети постоянно держатся вместе, у них свой закрытый круг общения и, если кто-то начинает задавать им вопросы об их матери, то он становится им больше "не интересен".
Ранее сообщалось, что Анастасия Завороютнюк перенесла вторую операцию. У знаменитости опухоль головного мозга.