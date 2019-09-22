Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Стало известно о состоянии Никиты Михалкова после операции

22 сентября 2019, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Режиссёр Никита Михалков в больнице проходит реабилитацию после перенесенного недавно хирургического вмешательства. Отмечается, что операция стала седьмой по счету.

73-летнему Михалкову сделали плановую операцию на ноге, рассказали в пресс-службе режиссера. Известно, что проблемы с ногой у него начались в результате «старой травмы». «Никита Сергеевич восстанавливается, это займет время», - сообщили представители Михалкова.

Недавно Никита Сергеевич посетил крымский кинофестиваль «Таврида», где появился с тростью. Известно, что близкие отговаривали режиссера от визита на мероприятие, однако он «посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму», передаёт РИА Новости.

АБ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан