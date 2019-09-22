Стало известно о состоянии Никиты Михалкова после операции

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22 сентября 2019, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Режиссёр Никита Михалков в больнице проходит реабилитацию после перенесенного недавно хирургического вмешательства. Отмечается, что операция стала седьмой по счету.

73-летнему Михалкову сделали плановую операцию на ноге, рассказали в пресс-службе режиссера. Известно, что проблемы с ногой у него начались в результате «старой травмы». «Никита Сергеевич восстанавливается, это займет время», - сообщили представители Михалкова.

Недавно Никита Сергеевич посетил крымский кинофестиваль «Таврида», где появился с тростью. Известно, что близкие отговаривали режиссера от визита на мероприятие, однако он «посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму», передаёт РИА Новости.