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Анджелина Джоли примерила образ блондинки

22 сентября 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась с поклонниками фотографией в образе блондинки. Согласно информации в СМИ, знаменитость преобразовалась ради роли в новой кинокартине.

Актриса выложила один из снимков на свою страничку в Instagram. Джоли на фото загадочно смотрит вверх, образ знаменитости подчёркивает помада нежно-розового цвета. Фанаты назвали её "королевой".

В Сети также появились снимки со съемочной площадки супергеройского фильма "Вечные" в Великобритании, на которых актриса в белом длинном платье рассеивает пепел над озером.

В блокбастере, который снимается по комиксам Marvel, также примут участие многие голливудские актёры, в том числе прекрасная Сальма Хайек.

 
 
 
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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie_offiicial)19 Сен 2019 в 4:43 PDT

БА

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