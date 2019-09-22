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Анджелина Джоли примерила образ блондинки
22 сентября 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась с поклонниками фотографией в образе блондинки. Согласно информации в СМИ, знаменитость преобразовалась ради роли в новой кинокартине.
Актриса выложила один из снимков на свою страничку в Instagram. Джоли на фото загадочно смотрит вверх, образ знаменитости подчёркивает помада нежно-розового цвета. Фанаты назвали её "королевой".
В Сети также появились снимки со съемочной площадки супергеройского фильма "Вечные" в Великобритании, на которых актриса в белом длинном платье рассеивает пепел над озером.
В блокбастере, который снимается по комиксам Marvel, также примут участие многие голливудские актёры, в том числе прекрасная Сальма Хайек.
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