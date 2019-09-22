Небожители или обычные люди: какую пенсию получают российские знаменитости?

//Шоу-бизнес 13+

22 сентября 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Российские звёзды признались, какую пенсию получают. Оказалось, что у многих отечественных знаменитостей пенсия не выше, чем у среднестатистического жителя страны.

Например, народные артистки Алла Пугачева и Светлана Светличная получают достаточно высокие пенсии благодаря своему званию – около 50 тысяч рублей. А вот профессор и телеведущий Николай Дроздов ежемесячно получает от государства 30 тысяч рублей. При этом он признался, что старается финансово помогать детям и внукам.

Лолита рассказала, что ей положена пенсия в размере 6 тысяч. «Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет», - объяснила певица.

А телеведущая Роза Сябитова и артист балета Николай Цискаридзе получают по 14 и 12 тысяч соответственно, передаёт Дни24.