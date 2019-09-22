Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Небожители или обычные люди: какую пенсию получают российские знаменитости?

22 сентября 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Российские звёзды признались, какую пенсию получают. Оказалось, что у многих отечественных знаменитостей пенсия не выше, чем у среднестатистического жителя страны.

Например, народные артистки Алла Пугачева и Светлана Светличная получают достаточно высокие пенсии благодаря своему званию – около 50 тысяч рублей. А вот профессор и телеведущий Николай Дроздов ежемесячно получает от государства 30 тысяч рублей. При этом он признался, что старается финансово помогать детям и внукам.

Лолита рассказала, что ей положена пенсия в размере 6 тысяч. «Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет», - объяснила певица.

А телеведущая Роза Сябитова и артист балета Николай Цискаридзе получают по 14 и 12 тысяч соответственно, передаёт Дни24.

АБ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан