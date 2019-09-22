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Сергей Майоров рассказал забавную историю о Заворотнюк и бывшем возлюбленном Жигунове

22 сентября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам, тогда знаменитость только набирала популярность в образе няни.

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Майоров рассказал, как они облетели всю страну, показывая премьерные сезоны сериала "Моя прекрасная няня". Телеведущий отметил, что с каждой серией " огромные волны популярности накрывали хрупкую Настю" и она пряталась, как только могла, но один раз экс-возлюбленный и актёр Сергей Жигунов всё "испортил".

"Он влетел почти на взлете. В руках две корзины белых грибов. «Бабушки на рынке тебе подарили», — прокричал на весь салон Жигунов и вручил корзины Насте. Привлек к ней внимание. И весь полет люди только и делали, что разглядывали миниатюрную артистку Заворотнюк. Как сидит, как одета, какой макияж, а Настя от смущения разглядывала грибы", - вспомнил он в программе "Однажды" на НТВ.

Телеведущий сказал, что помнит дебюты Заворотнюк в театре-студии Олега Табакова и походы совместно с её дочерью на мюзикл "Кошки".

Ранее Сергей Майоров сообщил, что актриса перенесла вторую операцию. 

БА

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