"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему

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21 сентября 2019, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга актрисы Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий по поводу её чудесного исцеления.

Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк. Правда ли, что ЭКО вызывает рак мозга?

"Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все всё прекрасно понимают. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся — исход будет один", — высказал своё мнение продюсер. Кроме того, Загорский призвал СМИ не делать из этой темы сенсаций, пишет telegram-канал "Плохие новости".

В то же время он отметил, что многие позабыли о солистке группы «Фристайл» Нине Кирсо, которая больше года находится в коме. По словам продюсера, как только Кирсо впала в кому, о ней все писали, а затем ее стали забывать. «Я считаю, что на данный момент Нине Кирсо нужна помощь не меньше, чем Насте Заворотнюк. Сейчас участники коллективаза все деньги от концертов тратят на лечение коллеги и она до сих пор жива, нужно напомнить об этом нашим российским читателям», — добавил представитель шоу-бизнеса в беседе с Nation News