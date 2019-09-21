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"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему
21 сентября 2019, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга актрисы Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий по поводу её чудесного исцеления.
"Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все всё прекрасно понимают. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся — исход будет один", — высказал своё мнение продюсер. Кроме того, Загорский призвал СМИ не делать из этой темы сенсаций, пишет telegram-канал "Плохие новости".
В то же время он отметил, что многие позабыли о солистке группы «Фристайл» Нине Кирсо, которая больше года находится в коме. По словам продюсера, как только Кирсо впала в кому, о ней все писали, а затем ее стали забывать. «Я считаю, что на данный момент Нине Кирсо нужна помощь не меньше, чем Насте Заворотнюк. Сейчас участники коллективаза все деньги от концертов тратят на лечение коллеги и она до сих пор жива, нужно напомнить об этом нашим российским читателям», — добавил представитель шоу-бизнеса в беседе с Nation News