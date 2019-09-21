Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Эвелина Хромченко показала женский костюм, который подойдёт всем

21 сентября 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известная российская телеведущая и журналист Эвелина Хромченко показала в эфире программы "Модный приговор" женский костюм, который никогда не выйдет из моды. По её словам, образ можно дополнять различными аксессуарами в зависимости от обстоятельств.

"Этот костюм станет очень хорошей инвестицией для вас, потому что этот оттенок красного будет преследовать вас на протяжении нескольких сезонов. А этот контур плечевого пояса никогда не выйдет из моды. Широкие брюки украсят женщину весомых достоинств и худышку одинаково замечательно", - объяснила Хромченко.

Телеведущая отметила, что не стоит боятся "сделать хорошую инвестицию" в костюм яркого цвета, который прослужит вам долгое время.

 

Эвелина Хромченко показала женский костюм, который подойдёт всем

БА

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан

//новости ан