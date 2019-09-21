Эвелина Хромченко показала женский костюм, который подойдёт всем

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21 сентября 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская телеведущая и журналист Эвелина Хромченко показала в эфире программы "Модный приговор" женский костюм, который никогда не выйдет из моды. По её словам, образ можно дополнять различными аксессуарами в зависимости от обстоятельств.

"Этот костюм станет очень хорошей инвестицией для вас, потому что этот оттенок красного будет преследовать вас на протяжении нескольких сезонов. А этот контур плечевого пояса никогда не выйдет из моды. Широкие брюки украсят женщину весомых достоинств и худышку одинаково замечательно", - объяснила Хромченко.

Телеведущая отметила, что не стоит боятся "сделать хорошую инвестицию" в костюм яркого цвета, который прослужит вам долгое время.







