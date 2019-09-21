Друг Меган Маркл рассказал о её проблемах из-за романа с принцем

//Шоу-бизнес 13+

21 сентября 2019, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Старый друг герцогини, актер Уэнделл Пирс , который принимал с ней участие в телевизионном проекте , раскрыл подробности личной жизни Меган Маркл. Он рассказал, как супруга принца Гарри переживала за их отношения на начальном этапе.

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена

Пирс даже признался, что не воспринимал роман Меган Маркл и принца всерьёз, но потом изменил своё мнение. Актёр объяснил, что герцогиня тщательно скрывала отношения. Он вспомнил, что один раз, работая на съёмочной площадке, супруга принца забыла снять бутафорское обручальное кольцо и так села в машину. Тогда Пирс ей напомнил об этом, чтобы журналисты не "раздули слухи о свадьбе", пишет издание "People".

Актёр отметил, что после свадьбы написал Меган Маркл сообщение: "Мэгги, помни, что твой отец на экране всегда готов поддержать тебя во всем".