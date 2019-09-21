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Друг Меган Маркл рассказал о её проблемах из-за романа с принцем

21 сентября 2019, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Старый друг герцогини, актер Уэнделл Пирс , который принимал с ней участие в телевизионном проекте , раскрыл подробности личной жизни Меган Маркл. Он рассказал, как супруга принца Гарри переживала за их отношения на начальном этапе.

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Пирс даже признался, что не воспринимал роман Меган Маркл и принца всерьёз, но потом изменил своё мнение. Актёр объяснил, что герцогиня тщательно скрывала отношения. Он вспомнил, что один раз, работая на съёмочной площадке, супруга принца забыла снять бутафорское обручальное кольцо и так села в машину. Тогда Пирс ей напомнил об этом, чтобы журналисты не "раздули слухи о свадьбе", пишет издание "People".

Актёр отметил, что после свадьбы написал Меган Маркл сообщение: "Мэгги, помни, что твой отец на экране всегда готов поддержать тебя во всем".

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