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Гоша Куценко пожаловался на дорогую парковку в Москве
21 сентября 2019, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский актёр Гоша Куценко поделился с поклонниками своими размышлениями на тему цен на суточную парковку в Москве. По его словам, они приравниваются к средней зарплате по России.
Куценко выложил фото, на котором изображено табло терминала парковки в центре Москвы. На нём показана сумма: 17.400 рублей за 23 часа стоянки.
"Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств - среднестатистическая зарплата по России! Бинго!", - написал актёр в Instagram.
Подписчики знаменитости разделились на два лагеря: одни заявили, что "богатые" могут себе такое позволить и для них такая сумма не проблема, а другие иронично подметили: "странно, что не за час", "все для людей", "пенсионер может позволить 1 день парковки".
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