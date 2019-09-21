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Гоша Куценко пожаловался на дорогую парковку в Москве

21 сентября 2019, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известный российский актёр Гоша Куценко поделился с поклонниками своими размышлениями на тему цен на суточную парковку в Москве. По его словам, они приравниваются к средней зарплате по России.

Куценко выложил фото, на котором изображено табло терминала парковки в центре Москвы. На нём показана сумма: 17.400 рублей за 23 часа стоянки.

"Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств - среднестатистическая зарплата по России! Бинго!", - написал актёр в Instagram.

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря: одни заявили, что "богатые" могут себе такое позволить и для них такая сумма не проблема, а другие иронично подметили: "странно, что не за час", "все для людей", "пенсионер может позволить 1 день парковки".

 
 
 
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Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko)19 Сен 2019 в 12:24 PDT

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