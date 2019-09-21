"Заворотнюк в глазах людей воспринимается как хороший знакомый", - психолог об ажиотаже вокруг болезни актрисы

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21 сентября 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом состоянии с опухолью головного мозга.

Врач: Анастасию Заворотнюк готовят к операции

"Заворотнюк в глазах людей воспринимается как хороший знакомый. Они же часто ее видели, она была веселая, лучезарная ... Это задевает людей, и они очень сильно начинают переживать, в первую очередь за свою жизнь", - передаёт слова Жавнерова URA.RU, отметив, что у большинства людей после информации о диагнозе актрисы в голове пронеслась мысль: "А вдруг со мной тоже такое случится?".

По его словам, люди "предвкушают финал", поэтому замерли в ожидании исхода заболевания. Он объяснил, что негативная информация производит на людей более яркое впечатление из-за силы эмоциональной реакции.