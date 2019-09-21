СМИ: коллеги обвинили Алексея Ягудина в пиаре за счет Анастасии Заворотнюк

//Шоу-бизнес 13+

21 сентября 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фигуриста Алексея Ягудина обвинили в желании "пропиариться" за счет актрисы Анастасии Заворотнюк. Спортсмен выступил в одном из ток-шоу, посвященных состоянию звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Олимпийский чемпион заявил, что они с семьей Анастасии живут в одном коттеджном поселке уже много лет. Алексей сообщил, что минувшим летом видел машину "скорой помощи", которая почти каждый день дежурила у дома Заворотнюк.

Как сообщает КП, высказывания Ягудина вызвали удивление у его коллег. В частности, тренер по фигурному катанию Максим Траньков сообщил, что Алексей не был честен в своих высказываниях. Траньков отказался давать комментарии по поводу состояния Заворотнюк и посоветовал журналистам обратиться по этому вопросу к Ягудину, который "любит пиариться на чужих трагедиях". Максим отметил, что его коллега не является ближайшим соседом Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева.

Телепродюсер Алина Красная в свою очередь утверждает, что Алексей Ягудин за свое участие в ток-шоу получил крупную сумму. По ее словам, спортсмен никогда не дружил с Чернышевым. "Они скорее конкуренты, чем друзья", – подчеркнула женщина.