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Нежное фото: Максим Виторган запечатлен играющим с сестрой, которая младше него на 46 лет

21 сентября 2019, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Накануне в сети появилась фотография, на которой актер Максим Виторган играет со своей сестрой Этель, которая младше него на 46 лет. 10 сентября известному российскому артисту исполнилось 47 лет.

На снимке, опубликованном отцом актера Эммануилом Виторганом, можно увидеть, как Максим сидит на корточках перед сестрой и что-то ей показывает. Маленькая кудрявая девочка, одетая в пышную юбку и розовую кофту с интересом рассматривает предмет, который ее брат держит в руках.

Поклонники пришли в восторг, увидев эту фотографию. Многие подчеркнули, что отношения брата и сестры являются невероятно трогательными и неважно, сколько родственникам лет.

 

 
 
 
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Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)19 Сен 2019 в 4:10 PDT

ЕТ

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