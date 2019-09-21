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Фигура и лицо звезды фильма "Бриджит Джонс" пугают поклонников
21 сентября 2019, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Фигура звезды фильма "Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер пугает ее поклонников. Знаменитая актриса в последнее время сильно похудела, а также существенно изменила свое лицо при помощи новомодных процедур.
Зеллвегер подчеркивает свою стройность обтягивающими платьями, открытой спиной и разрезами на бедрах. Актрисе не кажется, что у нее есть проблемы с фигурой, а вот ее поклонники убеждены, что Рене выглядит болезненно. Многие призывают звезду перестать истязать себя диетами и набрать хотя бы 5 кг.
Многие также обратили внимание на лицо Зеллвегер. Ее кожа кажется очень гладкой, но глаза сильно уменьшились, а губы увеличились.
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