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21 сентября 2019, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Фигура звезды фильма "Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер пугает ее поклонников. Знаменитая актриса в последнее время сильно похудела, а также существенно изменила свое лицо при помощи новомодных процедур.

Зеллвегер подчеркивает свою стройность обтягивающими платьями, открытой спиной и разрезами на бедрах. Актрисе не кажется, что у нее есть проблемы с фигурой, а вот ее поклонники убеждены, что Рене выглядит болезненно. Многие призывают звезду перестать истязать себя диетами и набрать хотя бы 5 кг.

Многие также обратили внимание на лицо Зеллвегер. Ее кожа кажется очень гладкой, но глаза сильно уменьшились, а губы увеличились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renée Zellweger Latinoamérica (@reneezellwegerlatinoamerica)20 Сен 2019 в 12:11 PDT

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