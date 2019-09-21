Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена

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21 сентября 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Британцы и представители светского общества раскритиковали образ герцогини Сассекской Меган Маркл на свадьбе крупного бизнесмена и нефтяного магната Майкла Хесса. По их мнению, наряд супруги принца нарушал принципы этикета.

Член королевского семейства прибыла на торжество в полупрозрачном чёрном платье из тюля с рукавами - фонариками от известного итальянского дизайнера Валентино Гаравани. Известно, что наряд Меган Маркл стоит около 11 тысяч долларов, пишет "Daily Mail".

Модельеры заявили, что образ герцогини поверг их в шок из-за цвета, потому что на свадьбу не принято приходить в платьях чёрного цвета.

"Меган не из тех, кто "играет по правилам этикета", как мы хорошо знаем, но даже для нее это довольно смело", - пояснил один из дизайнеров.

Отмечается, что именно невеста Хесса познакомила принца Гарри с Меган Маркл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)20 Сен 2019 в 1:29 PDT