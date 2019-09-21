Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову

//Шоу-бизнес 13+

21 сентября 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви супруге Анастасии, косвенно оскорбив свою бывшую жену Ольгу Бузову. Брак известного спортсмена и артистки распался в 2016 году после измены мужчины.

Тарасов заявил, что "волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки". По словам Дмитрия, иногда необходимо пройти долгий путь, чтобы найти "единственную волчицу".

Некоторые пользователи сети сочли данное заявление прямым оскорблением Ольги Бузовой, которая оказалась "неподходящей партией" для футболиста.

Напомним, в настоящий момент жена Тарасова ждет второго ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)20 Сен 2019 в 1:48 PDT