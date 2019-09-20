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Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от общения с врачами-консультантами, которые предлагали свою помощь
20 сентября 2019, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от общения с врачами-консультантами, которые предлагали свою помощь. Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение актриса, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет.
Когда информация о состоянии здоровья популярной актриссы стала достоянием общественности, несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но руководство медучреждения, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать. Сторонних специалистов не будет, лечение организуют своими силами, пишет канал "Mаsh".
Сейчас Заворотнюк находится в терапевтическом отделении. Её состояние оценивается как тяжёлое.