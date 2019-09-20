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20 сентября 2019, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от общения с врачами-консультантами, которые предлагали свою помощь. Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение актриса, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет.

Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк. Правда ли, что ЭКО вызывает рак мозга?

Когда информация о состоянии здоровья популярной актриссы стала достоянием общественности, несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но руководство медучреждения, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать. Сторонних специалистов не будет, лечение организуют своими силами, пишет канал "Mаsh".

Сейчас Заворотнюк находится в терапевтическом отделении. Её состояние оценивается как тяжёлое.