"Мама, я гей", популярный российский бьюти-блогер записал свое признание матери и выложил в Сеть

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20 сентября 2019, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В принципе, поклонники Андрея совершенно не сомневались в том, что он гей, но до недавнего времени парень не акцентировал на этом внимание, комментариев не давал, а рассказывая о своей личной жизни часто употребляется слово «партнер». Публичный камин-аут так же произошел в сети, но перед этим он решил позвонить матери, что она первая узнала о том, что и так ни для кого не являлось секретом. Видео этого разговора он опубликовал на своем YouTube- канале.

Реакция матери блогера была более чем адекватной, женщина сообщила, что ее отношение к сыну не изменится, но она честно призналась, что ей страшно за него, потому что в нашей стране за это могут затравить. В трубке слышно, что она плачет.

«Зачем это выносить на суд толпы? Это жестоко», «Да ладно, мать больше бы удивилась, если бы ты сказал, что натурал», «Мама приняла твою ориентацию, теперь ты прими её реакцию и её право огорчаться», - комментируют видео подписчики.