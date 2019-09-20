Актриса Мария Миронова откровенно рассказала о своем муже

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20 сентября 2019, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Актриса Мария Миронова, которая в скором времени во второй раз станет матерью, наконец откровенно рассказала о своем муже. В сети появилось множество слухов о личности избранника артистки.

Миронова приняла решение "прекратить цирк-шапито" и рассказать правду о супруге. Актриса заявила, что прожила с мужчиной по имени Андрей два года перед тем, как вступить в брак. Свадьба состоялась в Греции, там же появится на свет второй ребенок Марии.

Артистка добавила, что ее официальный муж является директором по развитию русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями. Миронова подчеркнула, что ее избранник не имеет отношения ни к судостроительству, ни к актерской профессии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)20 Сен 2019 в 2:41 PDT