Ким Кардашьян показала свое лицо во время обострения псориаза

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20 сентября 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: AUG/face to face

Светская львица и модель Ким Кардашьян продемонстрировала свое лицо во время обострения псориаза. Согласно последней информации, знаменитость страдает от этого заболевания уже более 13 лет.

Сначала псориаз проявлялся лишь на теле Ким, однако впоследствии высыпания перешли и на лицо. Кардашьян пыталась скрыть красные пятна при помощи различных косметических продуктов, однако в какой-то момент решила быть честной и продемонстрировала свое "настоящее лицо" без макияжа.

Ким призналась, что от этого заболевания страдала ее мама, а передалось оно только одной дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от jouzal (@jouzal11)20 Сен 2019 в 3:11 PDT