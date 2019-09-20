СМИ: подруга Заворотнюк рассказала, почему актриса лечилась в Польше

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20 сентября 2019, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

В СМИ появилась информация, предоставленная подругой актрисы Анастасией Заворотнюк, о том, почему знаменитость лечилась в Польше. Согласно последним данные, выбор страны отнюдь не был случайным.

Юлия Завгороднева утверждает, что Анастасия не хотела афишировать свое состояние, поэтому выбрала клинику в стране, где ее мало кто знает. Женщина уверяет, что ее родители были осведомлены о диагнозе актрисы, которая якобы страдает от рака мозга, однако не стали говорить дочери, чтобы не расстраивать ее, передает teleprogramma.pro.

Завгороднева также заметила, что у Заворотнюк появлись шансы на выздоровление. Юлия подчеркнула, что не перестает молиться за подругу, сообщает "МК".