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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Микки Рурк захотел быть похороненным на Украине

20 сентября 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Знаменитый 67-летний голливудский актёр Микки Рурк признался, что хочет быть похороненным на Украине в селе Загорцы Хмельницкой области. Об этом он рассказал своему помощнику Дмитрию Корнейчуку.

Сам Корнейчук родом из этого украинского села. Рурк заявил, что рассказы помощника о родине настолько его впечатлили, что теперь он хочет быть похороненным именно на Украине, передаёт РИА Новости.

«Я говорил Диме, что, когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», - рассказал Рурк.

При этом в могилу актёр пока не собирается. Сейчас он работает над сценарием очередного фильма и присматривает дом в Нью-Йорке.

АБ

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